الكويت ترحب بالاتفاق السياسي بين أطراف المرحلة الانتقالية في السودان

الكويت - (د ب ا)

أعربت وزارة الخارجية اليوم الأحد عن ترحيب دولة الكويت بالإتفاق الذي تم التوصل إليه بين أطراف المرحلة الإنتقالية في جمهورية السودان الشقيقة حول مهام المرحلة المقبلة واستعادة المؤسسات الأنتقالية وإجراء الإنتخابات في موعدها المحدد وتشكيل حكومة كفاءات للمضي قدما في إنجاح مقاصد العملية الإنتقالية بما يحفظ أمن واستقرار السودان ومكتسباته السياسية

والأقتصادية ويحقق تطلعات شعبه الشقيق.

وأكدت الوزارة استمرار دعم دولة الكويت لكل ما من شأنه الحفاظ على الأمن والأستقرار ويحقق صالح جمهورية السودان الشقيقة،بحسب وكالة الأنباء الكويتية (كونا).

كان رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك وقعا اليوم الأحد اتفاقا سياسيا يتضمن إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين ويعيد حمدوك لمنصبه.

ونص الاتفاق على العمل على بناء جيش موحد، وأن يكون "مجلس السيادة هو المشرف على الفترة الانتقالية. دون التدخل المباشرة في العمل التنفيذي".

وكان البرهان أعلن في 25 أكتوبر الماضي فرض حالة الطوارئ في السودان وحل مجلسي السيادة والوزراء، وأعقب هذا توترات واسعة والكثير من محاولات الوساطة لاستعادة مسار الانتقال الديمقراطي.