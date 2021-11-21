باكستان: 313إصابة جديدة و 4 حالات وفاة بفيروس كورونا
إسلام أباد - (د ب أ):
أعلنت باكستان، اليوم الأحد تسجيل 313 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
وبذلك يبلغ إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في البلاد مليونا و 281 ألفا و872، منذ بدء الجائحة.
ونقلت قناة جيو الباكستانية عن السلطات الصحية القول اليوم إنه تم تسجيل أربع حالات وفاة بالفيروس، ليبلغ إجمالي الوفيات 28 ألفا و 659 حالة .
وقد قامت باكستان حتى الآن بتوزيع 120 مليونا و 448 ألفا و598 جرعة لقاح كورونا .
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