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شكري من أثينا: نسعى لاتفاق ملزم حول سد النهضة

11:24 ص السبت 20 نوفمبر 2021
شكري من أثينا: نسعى لاتفاق ملزم حول سد النهضة

سامح شكري

وكالات:

جدد سامح شكري تأكيده أن القاهرة تسعى بكل جهودها للتوصل إلى اتفاق ملزم في سد النهضة، يضمن مصالح الدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا).

وأضاف شكري خلال مؤتمر صحفي بحضور نظرائه من فرنسا واليونان وقبرص في العاصمة اليونانية أثينا، أن جهود القاهرة ستستمر للتوصل إلى اتفاق بين الدول الثلاث.

وأوضح أنه تم الاتفاق بين الدول الأربع على تعزيز التعاون في مجالات الطاقة والمناخ.

وتابع أنه تمت مناقشة العديد من القضايا الإقليمية بين الدول الأربع وبينها التطورات السودانية، والتطورات التي تشهدها الساحة الليبية في الوقت الراهن والقضية الفلسطينية، والصراع في سوريا واليمن، مشددا على أهمية اتخاذ الدول العربية ما في وسعها لضمان استقرار أراضيها.

سامح شكري سد النهضة إثيوبيا السودان

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