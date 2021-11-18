طوارئ وقتيل ومدن معزولة.. فيضانات تجتاح كولومبيا الكندية (فيديو)

أوتاوا- (بي بي سي):

أعلنت مقاطعة كولومبيا في كندا حالة الطوارئ نتيجة الأمطار الغزيرة والفيضانات وانزلاقات التربة التي اجتاحت البلاد.

وأعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو إرسال المئات من القوات المسلحة لتقديم كافة أشكال المساعدة والإنقاذ، ووضع الآلاف على أهبة الاستعداد.

Farmers and community members in Abbotsford, British Columbia, rescued around 50 stranded cattle from a farm after two days of torrential rain caused widespread flooding, landslides, and road closures across the western Canadian province https://t.co/j9MCbdUzmd pic.twitter.com/tW6XuzciUP — Reuters (@Reuters) November 17, 2021

وقد جرفت السيول الطرق وعزلت العديد من المدن الجبلية النائية وانقطعت سبل الوصول إلى فانكوفر، أكبر ميناء في البلاد.

وتأكدت وفاة شخص واحد على الأقل ويتوقع المسؤولون ارتفاع حصيلة القتلى.

وتمنح حالة الطوارئ إدارة المنطقة، سلطات استثنائية لمواجهة الكارثة والتدخل مثلا لإعادة تشغيل السكك الحديدية وفتح الطرق.