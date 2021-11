طوارئ وقتيل ومدن معزولة.. فيضانات تجتاح كولومبيا الكندية (فيديو)

أوتاوا- (بي بي سي):

أعلنت مقاطعة كولومبيا في كندا حالة الطوارئ نتيجة الأمطار الغزيرة والفيضانات وانزلاقات التربة التي اجتاحت البلاد.

وأعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو إرسال المئات من القوات المسلحة لتقديم كافة أشكال المساعدة والإنقاذ، ووضع الآلاف على أهبة الاستعداد.

Farmers and community members in Abbotsford, British Columbia, rescued around 50 stranded cattle from a farm after two days of torrential rain caused widespread flooding, landslides, and road closures across the western Canadian province https://t.co/j9MCbdUzmd pic.twitter.com/tW6XuzciUP