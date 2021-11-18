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طوارئ وقتيل ومدن معزولة.. فيضانات تجتاح كولومبيا الكندية (فيديو)

03:39 م الخميس 18 نوفمبر 2021
طوارئ وقتيل ومدن معزولة.. فيضانات تجتاح كولومبيا الكندية (فيديو)

فيضانات تجتاح كولومبيا الكندية

أوتاوا- (بي بي سي):

أعلنت مقاطعة كولومبيا في كندا حالة الطوارئ نتيجة الأمطار الغزيرة والفيضانات وانزلاقات التربة التي اجتاحت البلاد.
وأعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو إرسال المئات من القوات المسلحة لتقديم كافة أشكال المساعدة والإنقاذ، ووضع الآلاف على أهبة الاستعداد.

وقد جرفت السيول الطرق وعزلت العديد من المدن الجبلية النائية وانقطعت سبل الوصول إلى فانكوفر، أكبر ميناء في البلاد.
وتأكدت وفاة شخص واحد على الأقل ويتوقع المسؤولون ارتفاع حصيلة القتلى.
وتمنح حالة الطوارئ إدارة المنطقة، سلطات استثنائية لمواجهة الكارثة والتدخل مثلا لإعادة تشغيل السكك الحديدية وفتح الطرق.

هذا المحتوى من

BBC
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