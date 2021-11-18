Masrawy logo white

أوستن: الاختبار الروسي للأسلحة المضادة للأقمار الصناعية تهديدًا للمجتمع الدولي ويقوض الاستقرار

12:44 ص الخميس 18 نوفمبر 2021
أوستن: الاختبار الروسي للأسلحة المضادة للأقمار الصناعية تهديدًا للمجتمع الدولي ويقوض الاستقرار

وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن

وكالات

وصف وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، الأربعاء الاختبار الذي نفذته روسيا على نظام مضاد للأقمار الصناعية، بأنه "يمثل تهديدا للمجتمع الدولي" حسبما ذكرت "روسيا اليوم.
وقال أوستن في مؤتمر صحفي الأربعاء، أن بلاده تتابع التصرفات التي وصفها بالمقلقة من روسيا مثل حشد القوات العسكرية على الحدود مع أوكرانيا واختبار الأسلحة المضادة للأقمار الصناعية.

واعتبر أن الاختبار الروسي للأسلحة المضادة للأقمار الصناعية يمثل تهديدا للمجتمع الدولي ويقوض الاستقرار الدولي.

وتابع: "نحن بالتأكيد قلقون من عسكرة المجال الفضائي، ونود أن ندعو روسيا وكل الدول الأخرى إلى التصرف بالمسؤولية في هذا الخصوص".

والاثنين اتهمت وزارة الخارجية الأمريكية، روسيا بتنفيذ تجربة صاروخية مضادة للأقمار الصناعية في الفضاء، مؤكدة أنها تمثل تهديدًا لمصالح دول العالم.

لويد أوستن روسيا نظام مضاد للأقمار الصناعية

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
941

إصابات اليوم

69

وفيات اليوم

765

متعافون اليوم

345848

إجمالي الإصابات

19636

إجمالي الوفيات

288879

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا