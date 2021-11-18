أوستن: الاختبار الروسي للأسلحة المضادة للأقمار الصناعية تهديدًا للمجتمع الدولي ويقوض الاستقرار

وكالات

وصف وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، الأربعاء الاختبار الذي نفذته روسيا على نظام مضاد للأقمار الصناعية، بأنه "يمثل تهديدا للمجتمع الدولي" حسبما ذكرت "روسيا اليوم.

وقال أوستن في مؤتمر صحفي الأربعاء، أن بلاده تتابع التصرفات التي وصفها بالمقلقة من روسيا مثل حشد القوات العسكرية على الحدود مع أوكرانيا واختبار الأسلحة المضادة للأقمار الصناعية.

واعتبر أن الاختبار الروسي للأسلحة المضادة للأقمار الصناعية يمثل تهديدا للمجتمع الدولي ويقوض الاستقرار الدولي.

وتابع: "نحن بالتأكيد قلقون من عسكرة المجال الفضائي، ونود أن ندعو روسيا وكل الدول الأخرى إلى التصرف بالمسؤولية في هذا الخصوص".

والاثنين اتهمت وزارة الخارجية الأمريكية، روسيا بتنفيذ تجربة صاروخية مضادة للأقمار الصناعية في الفضاء، مؤكدة أنها تمثل تهديدًا لمصالح دول العالم.