إعادة انتخاب مصر لعضوية المجلس التنفيذي لليونسكو

مصر - (أ ش أ)

أعلنت وزارة الخارجية، اليوم الأربعاء، إعادة انتخاب مصر لعضوية المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو) للفترة 2021 – 2025، وذلك عقب حصولها على 130 صوتًا خلال الانتخابات التي عُقدت في إطار المؤتمر العام للمنظمة.

وصرح السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن إعادة انتخاب مصر لعضوية المجلس التنفيذي لفترات متتالية يمثل اعترافًا دوليًا بدور مصر الفعال ومكانتها داخل منظومة الأمم المتحدة بشكل عام وفي اليونسكو بشكل خاص.

وأكد المتحدث على العلاقات التاريخية التي تربط مصر بمنظمة اليونسكو، منوهًا في هذا الإطار بمشاركة السيد رئيس الجمهورية قبل أيام في احتفالية المنظمة بمناسبة ذكرى مرور 75 عاماً على إنشائها.

كما أوضح حافظ أن هذا الفوز يأتي تكليلاً للجهود التي بذلتها وزارة الخارجية وسفاراتها وبعثاتها بالخارج لحشد الأصوات لصالح إعادة انتخاب مصر لعضوية ذلك المجلس الهام.

ويعد المجلس التنفيذي الجهاز الإداري الأهم باليونسكو، تلك المنظمة التي تضطلع بدور فريد في ترسيخ أسس السلام والتنمية من خلال تعزيز التعاون الدولي في مجالات التربية والعلوم والثقافة، بما في ذلك تنفيذ برامج التنمية والتعليم والتدريب المهني وحماية التراث والاتصال والمعلومات، والمساهمة في تحقيق أهداف أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030.