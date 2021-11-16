ارتفاع مرشحي انتخابات رئاسة ليبيا لـ6

وكالات:

أعلنت المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا ارتفاع عدد المرشحين للاقتراع الرئاسي إلى 5 قبل أن يتقدم لاحقا المشير خليفة حفتر بأوراق ترشحه وفق ما نقلته الشاشات عصر اليوم الثلاثاء.

وقالت المفوضية في بيان، الثلاثاء، إن مكتب الإدارة الانتخابية بطرابلس استقبل مساء الاثنين المرشحين أسعد محسن زهيو، وفيضان عيد حمزة، والسنوسي عبدالسلام الزوي، مصحوبين بمستنداتهم ووثائقهم الخاصة بالتقدم لطلب الترشح المبدئي.وأوضحت المفوضية المعنية بتسلم طلبات الترشيح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا، أنه بذلك يصبح عدد المتقدمين لهذا المنصب خمسة مرشحين.

وقبل يومين، أعلنت المفوضية قبول أوراق عبدالحكيم بعيو كأول ملف لمرشح رئاسي، وسيف الإسلام القذافي نجل الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، ليكون ثاني مرشح لهذا المنصب.

ولفتت إلى أن قبول طلبات الترشح يعد مبدئياً إلى حين التحقق من بياناتهم، فيما ستعلن بعد إغلاق باب الترشح القوائم المبدئية للمرشحين وتنشر بوسائل الإعلام وموقع المفوضية الرسمي.

ويُتوقع أن تشهد الأيام القادمة تقدم مزيد من المرشحين حال استكمال مصوغاتهم القانونية، والتي حددتها لوائح المفوضية وفقا لمواد القانون رقم (1) لسنة 2021 الصادر عن مجلس النواب بشأن انتخاب رئيس الدولة.

استعادة الصفحة

من جانب آخر، قالت المفوضية إن فريقها الفني نجح في استعادة صفحتها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

ونوهت إلى أن الأخبار الموجودة حالياً على صفحة المفوضية مُعتمدة ومؤكدة، وفيما عدا ذلك فقد تم حذف أي خبر عارٍ عن الصحة.

وأمس الاثنين، قالت إنه "تم اختراق صفحة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات على فيسبوك، وإن اللجنة تعمل على استرجاعها.

وأكدت أن اسم سيف الإسلام القذافي، نجل الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، ما زال موجودا في سجل المرشحين للانتخابات الرئاسية ولم يتم استبعاده.

وأشارت إلى أن القراصنة قاموا بنشر بيان كاذب عن استبعاد المفوضية اسم نجل القذافي من قوائم المرشحين، مبينة أن "تلك الأخبار عارية من الصحة".