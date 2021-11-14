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ولي العهد السعودي: إنشاء أول مدينة غير ربحية في العالم

07:20 م الأحد 14 نوفمبر 2021
ولي العهد السعودي: إنشاء أول مدينة غير ربحية في العالم

الأمير محمد بن سلمان

الرياض - (د ب أ)

أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، إطلاق مشروع مدينة الأمير محمد بن سلمان غير الربحية التي ستكون أول مدينة غير ربحية في العالم، لتكون المدينة نموذجا لتطوير القطاع غير الربحي عالميا، وحاضنة للعديد من المجاميع الشبابية والتطوعية وكذلك المؤسسات غير الربحية المحلية والعالمية.

وتقام المدينة في العاصمة الرياض على مساحة تقدر بحوالي 4ر3 كيلو متر مربع.

وقال ولي العهد السعودي إن المدينة التي تتبنى مفهوم التوأمة الرقمية ستضم العديد من الأكاديميات والكليات وستشتمل على مركز للمؤتمرات، ومتحف علمي، ومركز الإبداع ليكون مساحة لتحقيق طموحات المبتكرين في العلوم والتقنية بالأنظمة المتطورة.

وأضافت أن المدينة ستعمل أيضا على استضافة رؤوس الأموال الجريئة والمستثمرين ذوي المساهمات المجتمعية حول العالم.

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