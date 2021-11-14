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مسئول إيطالي يؤكد تزايد إصابات كورونا في جميع مقاطعات البلاد

06:04 م الأحد 14 نوفمبر 2021
مسئول إيطالي يؤكد تزايد إصابات كورونا في جميع مقاطعات البلاد

فيروس كورونا في إيطاليا

روما - (أ ش أ):
قال رئيس المعهد العالي الإيطالي للصحة سيلفيو بروزافيرو، إن حالات العدوى بكوفيد- 19 في تزايد مستمر وتشمل جميع المقاطعات في البلاد.
وأضاف بروزافيرو - خلال مؤتمر صحفي حول تحليل البيانات الخاصة برصد الوباء نقلته وكالة الأنباء الإيطالية "آكي" - أن هناك زيادة في نسبة انتشار الفيروس في الجو، الأمر الذي يُترجم إلى زيادة في حالات الإصابة.
وعلى الرغم من اعتراف المسئول الإيطالي بارتفاع ملحوظ في أعداد المصابين، إلا أنه لم يصرح بإدخال أي مقاطعة إيطالية ضمن المنطقة الصفراء، مع العلم بأن المعطيات الخاصة بوضع العدوى تشير إلى أن مقاطعة فريولي ڤينيتسيا جوليا (شمال) تعتبر أكثر المقاطعات الإيطالية التي تتجه نحو خطر كبير.
وأوضح أن جميع الأقاليم الأخرى والمحافظات ذاتية الحكم، تم تصنيفها على أنها معتدلة الخطورة، باستثناء كالابريا (جنوب)، التي اعتبرت المقاطعة الوحيدة المنخفضة الخطورة.

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Asha
فيروس كورونا إيطاليا روما المعهد العالي الإيطالي للصحة سيلفيو بروزافيرو

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