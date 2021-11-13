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حرائق الغابات في لبنان تلتهم مساحات واسعة من الأراضي الزراعية بالجنوب

02:19 م السبت 13 نوفمبر 2021
حرائق الغابات في لبنان تلتهم مساحات واسعة من الأراضي الزراعية بالجنوب

حرائق الغابات

بيروت- (بي بي سي):

التهمت النيران مساحات واسعة من الأراضي الزراعية في وادي العزية في جنوب لبنان، وتتعرضت عدة قرى للخطر.

وساعدت الرياح القوية على انتشار الحرائق بسرعة عبر الأراضي الزراعية والغابات. ويعمل الدفاع المدني بمساعدة متطوعين لإخماد النيران.

وطالب وزير الزراعة الجيش اللبناني وقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة العاملة في الجنوب بتقديم المساعدة.

وكان هناك في الأشهر الأخيرة، عدد من حرائق الغابات المدمرة في لبنان، خاصة في الشمال.

هذا المحتوى من

BBC
حرائق الغابات لبنان الأراضي الزراعية بيروت

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