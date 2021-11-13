رويترز: الصين تحث قطاع الأعمال الأمريكي على معارضة قوانين بالكونجرس

وكالات:

نقلت وكالة "رويترز" عن مصادر وصفتها بالمطلعة إن الصين حثت المديرين التنفيذيين والشركات ومجموعات الأعمال الأميركية في الأسابيع الأخيرة، على محاربة مشاريع قوانين متعلقة بالصين في الكونجرس الأمريكي.

وذكرت المصادر ونص رسالة بعث بها المكتب الاقتصادي والتجاري بالسفارة الصينية بواشنطن، اطلعت عليه "رويترز"، أن رسائل من سفارة الصين حثت المديرين التنفيذيين على الضغط على أعضاء الكونجرس من أجل تعديل أو إسقاط مشاريع قوانين محددة تهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية للولايات المتحدة.

ووفق نص الرسالة، حذر المسؤولون الصينيون الشركات من أنها ستخاطر بفقد حصتها في السوق أو الإيرادات في الصين إذا أصبح التشريع قانوناً.

ولم ترد السفارة الصينية ورئيس مكتبها الاقتصادي والتجاري على طلبات منفصلة للتعليق.

وكان مجلس الشيوخ أقر بدعم من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في يونيو الماضي قوانين شاملة لتعزيز المنافسة الأميركية مع الصين وتمويل إنتاج أشباه الموصلات الذي تشتد الحاجة إليه.

وتوقف مشروع قانون له صلة بذلك في مجلس النواب وكان يركز بشكل أكثر صرامة على السياسة بسبب انشغال الكونجرس بمبادرات محلية أخرى.

اللغة المستخدمة في الرسائل تطلب صراحة من الشركات معارضة القانونين. وقالت "رويترز" إن هذه الرسائل أرسلت بشكل منفصل إلى عدد كبير من الأشخاص.

وترى بكين أن هذه الإجراءات التي تتخذ موقفاً متشدداً تجاه الصين فيما يتعلق بقضايا حقوق الإنسان والتجارة تعد جزءاً من جهود الولايات المتحدة لمواجهة القوة الاقتصادية والجيوسياسية المتنامية للبلاد.