الهند تسجل 11850 إصابة جديدة بفيروس كورونا و555 حالة وفاة

نيودلهي- (د ب أ):

سجلت الهند 11850 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، لترتفع حصيلة الإصابات بالفيروس إلى 34 مليونا و426 ألفا و36 إصابة، حسبما أعلنت وزارة الصحة الاتحادية الهندية اليوم السبت.

وأشارت الوزارة إلى تراجع عدد حالات الإصابة النشطة إلى 136308 حالات، وهي أدنى حصيلة منذ 274 يوما.

وقفزت حصيلة الوفيات إلى 463245 حالة بعد تسجيل 555 حالة وفاة جديدة.