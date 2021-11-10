الجزائر: آن الأوان لعودة سوريا إلى جامعة الدول العربية

وكالات

قال وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، الأربعاء، إنه آن الأوان لعودة سوريا إلى جامعة الدول العربية، مضيفًا أن كرسي سوريا بالجامعة العربية يجب أن يعود إليها دون التدخل في سياساتها وفي من يحكمها، حسبما ذكرت "روسيا اليوم".

وبارك لعمامرة، زيارة وزير الخارجية الإماراتي التي جرت الأسبوع الحالي، للعاصمة السورية دمشق، مؤكدا أنه يامل في أن تسهم في تذليل العقبات بين سوريا ودول عربية أخرى لنبلغ هدف جمع الشمل.

وأوضح أن بلاده لم توافق أصلا في تجميد عضوية سوريا في الجامعة العربية.