الرئيس العراقي: الانتخابات فرصة لبناء دولة قادرة

وكالات:

قال الرئيس العراقي برهم صالح، السبت، إن الانتخابات البرلمانية المقررة الأحد، فرصة لبناء دولة قادرة ومقتدرة تصحح المسارات الخاطئة وتحقق العدالة، داعياً العراقيين للمشاركة بكثافة قائلاً إن "المشاركة الواسعة بالانتخابات ستكون نقطة تحول في بلدنا".

وأضاف صالح في كلمة متلفزة، أن "تأسيس عقد سياسي واجتماعي جديد لن يتحقق إلا بتشكيل مجلس نواب يعبر عن الإرادة الحقيقة للعراقيين دون وصاية أو تلاعب".

وأشار إلى أن انتخابات الأحد، يجب أن تكون "لحظة وطنية لاستعادة المبادرة وتحقيق الإصلاح المنشود".

وتابع صالح: "لا نتردد في الإقرار بوجود خلل بنيوي رافق منظومة الحكم بعد العام 2003". مشيراً إلى أنه "يجب أن تكون الانتخابات بياناً عراقياً للعالم يعبر عن إرادة الشعب ويؤكد إصراره لعودة العراق لدوره الإقليمي والمحوري".

ولفت إلى أن "المشاركة الواعية في الانتخابات ستكون نقطة تحول في مصيرنا وتقطع الطريق أمام المتربصين والمتلاعبين."

ويستعد العراق لانطلاق الاقتراع العام صباح الأحد، في أول انتخابات تشريعية مبكرة يشهدها منذ 2003، وسط حالة من عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي، واحتجاجات شعبية تشهدها البلاد بشكل متفرق منذ عامين.

ودخل العراق، صباح السبت، مرحلة الصمت الانتخابي التي يحظر فيها على الكيانات والأحزاب السياسية الترويج لحملاتها الدعائية ولمرشحيها حتى انتهاء عملية الاقتراع.

وجرى الجمعة، التصويت الخاص الذي شارك فيه عناصر الأجهزة الأمنية والسجناء والنازحون وسط إجراءات أمنية مشددة ورقابة دولية، إذ يشرف على الانتخابات 715 مراقباً دولياً ينتشرون في مراكز الاقتراع.

وينقسم المشهد الانتخابي في العراق إلى 6 مجموعات متنافسة، هي التحالفات والأحزاب الشيعية، ومثيلاتها السنيّة والكردية والتركمانية، إلى جانب الأقليات والمرشحين المستقلين.

ويمثل المرشحون 21 تحالفاً سياسياً و109 أحزاب، ويبلغ عددهم 3 آلاف و249 مرشحاً، منهم 959 قدمتهم التحالفات، فيما رشّحت الأحزاب التي دخلت منفردة 1501 مرشح، ووصل عدد المرشحين المستقلين إلى 789.

وأعلنت مفوضية الانتخابات العراقية، استعدادها لإجراء الانتخابات الأحد، بشكل كامل، فيما أعلنت اللجنة الأمنية جاهزية القطاعات كافة لتأمين عملية الاقتراع، مؤكدة ألا حظر للتجوال يوم الانتخابات.

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، السبت، في بيان إن "طائرات القوة الجوية ستقوم الأحد بالتحليق فوق سماء عدد من المحافظات وبارتفاع مناسب، ما قد يؤدي إلى سماع أصوات تلك الطائرات" بحسب وكالة الأنباء العراقية.

وأكد أن "هذه الطلعات الجوية هي طلعات للرصد والاستطلاع، ولتوفير غطاء جوي لحماية عملية الاقتراع العام" .

وفي الإطار، كشف وكيل جهاز الأمن الوطني العراقي حميد الشطري عن إجراء تعديلات على الخطط التي أعدتها اللجنة العليا لتنفيذها في يوم الاقتراع العام.

وقال الشطري لوكالة الأنباء العراقية، السبت، إن "اللجنة الأمنية العليا المشرفة على انتخابات مجلس النواب العراقي 2021 وجميع لجانها الفرعية وخلاياها الاستخبارية في حالة انعقاد دائم".

وأضاف أن "اللجنة أجرت تقييماً ومراجعات لتجربة التصويت الخاص الذي جرى الجمعة، وتم النظر في الملاحظات والمعوقات التي رافقت تلك التجربة، وبناء على تلك المراجعات تم إجراء بعض التعديلات على الخطط التي أعدتها اللجنة وستشرف على تنفيذها يوم التصويت العام"، مشيراً إلى "إعداد خطط الطوارئ التي تعالج أي خرق محتمل".