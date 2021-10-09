الهند تسجل 19740 إصابة جديدة بفيروس كورونا و248 حالة وفاة

نيودلهي- (د ب أ):

سجلت الهند اليوم السبت 19740 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و248 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية، حسبما ذكرت وزارة الصحة الاتحادية.

وأشارت الوزارة إلى أن عدد الحالات النشطة يبلغ 236 ألفا و643 حالة وهي أقل حصيلة خلال 206 أيام.

وأضافت الوزارة أن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 450 ألفا و375 حالة وفاة .

وخلال الـ24 ساعة الماضية، تعافى 23 ألفا و37 شخصا من كوفيد-19 لترتفع حصيلة المتعافين إلى 33 مليونا و248 ألفا و291 شخصا.