Masrawy logo white

‏رويترز: اجتماع وفد أمريكي غدا في الدوحة مع مسؤولين من طالبان

11:31 م الجمعة 08 أكتوبر 2021
‏رويترز: اجتماع وفد أمريكي غدا في الدوحة مع مسؤولين من طالبان

حركة طالبان ارشيفية

وكالات:

أفادت وكالة رويترز، بعقد اجتماع بين وفد أمريكي مع مسؤولين من حركة طالبان غدا في العاصمة القطرية الدوحة.

كانت حركة طالبان اتهمت الولايات المتحدة بانتهاك اتفاق السلام الذي جرى توقيعه في الدوحة العام الماضي، وطالبت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بالقيام على الفور برفع العقوبات المفروضة على كبار أعضاء الحكومة الجديدة التي شكلتها الحركة.

وقال ذبيح الله مجاهد، المتحدث باسم طالبان، في بيان، الخميس، إن سراج الدين حقاني، المدرج على قائمة أخطر المطلوبين لدى مكتب التحقيقات الفيدرالي بتهمة الإرهاب، وعائلته، "جزء من الإمارة الإسلامية".

وحقاني، الذي تم تعيينه وزيرا للداخلية في حكومة تصريف الأعمال التي أعلنتها طالبان، واحد من بين ثلثي أعضاء الحكومة المدرجين على قوائم العقوبات الأممية أو الأمريكية.

حركة طالبان أمريكا قطر الدوحة

الخبر التالى:

هروب مهاجرين من مركز إيواء في العاصمة الليبية

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
799

إصابات اليوم

39

وفيات اليوم

422

متعافون اليوم

309934

إجمالي الإصابات

17584

إجمالي الوفيات

261612

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل -الأرصاد تكشف تفاصيل طقس السبت وحالة الملاحة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا