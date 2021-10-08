‏رويترز: اجتماع وفد أمريكي غدا في الدوحة مع مسؤولين من طالبان

وكالات:

أفادت وكالة رويترز، بعقد اجتماع بين وفد أمريكي مع مسؤولين من حركة طالبان غدا في العاصمة القطرية الدوحة.

كانت حركة طالبان اتهمت الولايات المتحدة بانتهاك اتفاق السلام الذي جرى توقيعه في الدوحة العام الماضي، وطالبت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بالقيام على الفور برفع العقوبات المفروضة على كبار أعضاء الحكومة الجديدة التي شكلتها الحركة.

وقال ذبيح الله مجاهد، المتحدث باسم طالبان، في بيان، الخميس، إن سراج الدين حقاني، المدرج على قائمة أخطر المطلوبين لدى مكتب التحقيقات الفيدرالي بتهمة الإرهاب، وعائلته، "جزء من الإمارة الإسلامية".

وحقاني، الذي تم تعيينه وزيرا للداخلية في حكومة تصريف الأعمال التي أعلنتها طالبان، واحد من بين ثلثي أعضاء الحكومة المدرجين على قوائم العقوبات الأممية أو الأمريكية.