إيران: المحادثات مع السعودية تسير في الاتجاه الصحيح

بيروت - (د ب أ):

قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الجمعة، إن المحادثات مع السعودية تسير في الاتجاه الصحيح.

وأضاف في مؤتمر صحفي في ختام زيارته للبنان: "المحادثات الايرانية السعودية تسير في الاتجاه الصحيح، ونحتاج للمزيد من الحوار. حتى الآن توصلنا إلى اتفاقات معينة".

وأكد أن "دور إيران والسعودية له بالغ الأهمية على صعيد إرساء الاستقرار في المنطقة"، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية .

وتابع عبد اللهيان في المؤتمر الصحفي: "اننا سنساعد لبنان الشقيق للعبور من أزمته. مستعدون للمساعدة عبر استثمارات إيرانية أو لبنانية لإقامة معملين لإنتاج الكهرباء".

وأعلن "نحن مستمرون بإرسال المشتقات النفطية إلى لبنان، ونأمل أن يكون في المستقبل بإطار اتفاقيات بروتوكولية بين البلدين".

وأشار إلى أن "إيران على استعداد لتأمين حاجات لبنان من الأدوية والأغذية والمستحضرات الطبية، وأكدنا للمسؤولين اللبنانيين أن إيران على استعداد لإنشاء مترو الأنفاق".

وذكر : "إيران تكن احتراما كاملا لسيادة لبنان وتعبر عن رغبتها ببذل جهودها لدعم لبنان من خلال التعاون بين الحكومتين ومستعدون للتعاون في المجالات كافة".

ورأي عبد اللهيان أن "دول المنطقة وشعوبها لن تسمح للولايات المتحدة أن تنجح في حربها الاقتصادية وحصارها على لبنان، ونأمل من خلال الانفتاح الإقليمي بكسر الحصار الذي يستهدفنا جميعا".

وقال: "إننا سنعود الى محادثات فيينا على أن يتم تحقيق المصلحة الوطنية لإيران وشعبها".