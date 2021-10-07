Masrawy logo white

الإمارات تتعهد بالوصول إلى صفر انبعاثات بحلول 2050

06:44 م الخميس 07 أكتوبر 2021
الإمارات تتعهد بالوصول إلى صفر انبعاثات بحلول 2050

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم

أبوظبي - (د ب أ):

أصبحت الإمارات العربية المتحدة أول دولة في مجلس التعاون الخليجي تلتزم بالوصول إلى صفر انبعاثات غازية بحلول 2050.

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رئيس وزراء الإمارات وحاكم إمارة دبي "نحن ملتزمون بانتهاز الفرصة لتعزيز ريادتنا في مجال التغير المناخي في منطقتنا واستغلال هذه الفرصة الاقتصادية الأساسية لدفع التنمية والنمو وتوفير الوظائف الجديدة". وأضاف أن بلاده تعتزم استثمار حوالي 165 مليار دولار في مجال الطاقة النظيفة بحلول 2050.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن التعهد الجديد يضع الإمارات العربية المتحدة إلى جوار أغلب الاقتصادات الكبرى في مجال السياسات البيئية.

كما أن هذا الموعد النهائي المحدد للوصول إلى صفر انبعاثات غازية يمنح العالم فرصة لتجنب أسوأ آثار الاحتباس الحراري. كما أن إعلان الإمارات العربية المتحدة اليوم تعهداتها البيئية الجديدة، هو الأحدث من جانب دول العالم قبل قمة الأمم المتحدة للمناخ المنتظر عقدها في مدينة جلاجسو باسكتلندا في وقت لاحق من الشهر الحالي.

محمد بن راشد آل مكتوم الإمارات العربية المتحدة مجلس التعاون الخليجي انبعاثات غازية

الخبر التالى:

دراسة مصرية تشير لأهمية غسول الفم في الحماية من كورونا.. وصحيفة بريطانية كبرى تنشرها

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
778

إصابات اليوم

39

وفيات اليوم

893

متعافون اليوم

308347

إجمالي الإصابات

17508

إجمالي الوفيات

260540

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل.. رسميا.. تأييد إيقاف القيد للزمالك لفترتين متتاليتين

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا