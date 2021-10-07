الإمارات تتعهد بالوصول إلى صفر انبعاثات بحلول 2050

أبوظبي - (د ب أ):

أصبحت الإمارات العربية المتحدة أول دولة في مجلس التعاون الخليجي تلتزم بالوصول إلى صفر انبعاثات غازية بحلول 2050.

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رئيس وزراء الإمارات وحاكم إمارة دبي "نحن ملتزمون بانتهاز الفرصة لتعزيز ريادتنا في مجال التغير المناخي في منطقتنا واستغلال هذه الفرصة الاقتصادية الأساسية لدفع التنمية والنمو وتوفير الوظائف الجديدة". وأضاف أن بلاده تعتزم استثمار حوالي 165 مليار دولار في مجال الطاقة النظيفة بحلول 2050.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن التعهد الجديد يضع الإمارات العربية المتحدة إلى جوار أغلب الاقتصادات الكبرى في مجال السياسات البيئية.

كما أن هذا الموعد النهائي المحدد للوصول إلى صفر انبعاثات غازية يمنح العالم فرصة لتجنب أسوأ آثار الاحتباس الحراري. كما أن إعلان الإمارات العربية المتحدة اليوم تعهداتها البيئية الجديدة، هو الأحدث من جانب دول العالم قبل قمة الأمم المتحدة للمناخ المنتظر عقدها في مدينة جلاجسو باسكتلندا في وقت لاحق من الشهر الحالي.