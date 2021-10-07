روسيا تدعو طالبان لحضور مؤتمر دولي عن أفغانستان في موسكو

موسكو - (د ب أ):

وجهت روسيا الدعوة لحركة طالبان لحضور مؤتمر دولي بشأن أفغانستان فى موسكو خلال أسبوعين.

ووفقا لوكالة انترفاكس الروسية للأنباء، قال المبعوث الروسي لدى أفغانستان سمير كابولوف اليوم الخميس إنه تمت دعوة حركة طالبان لحضور الاجتماع الذي سيعقد في موسكو في 20 أكتوبر الجاري.

ولم يتضح على الفور ما إذا كانت طالبان سترسل ممثلين إلى المحادثات، التي تأتي بعد شهرين من استيلاء الحركة على السلطة بالبلاد.

ولم تقدم روسيا تفاصيل عن المؤتمر.

وسبق لروسيا مرارا أن استضافت مؤتمرات عن أفغانستان في صيغ وأشكال متعددة. وحضر ممثلون عن طالبان بعض هذه المؤتمرات.

وبسطت طالبان سيطرتها على البلاد في أغسطس الماضي، وساعدها في ذلك حقيقة استسلام قوات الجيش والشرطة من دون قتال في كثير من الأحيان، بينما فر ممثلون حكوميون خارج البلاد.

وأعلنت الحركة تشكيل حكومة جديدة، تواجه كما هائلا من المشاكل، منها على سبيل المثال الانهيار الاقتصادي.

كما تشير تقارير إلى أن طالبان تشن حملة قمع على ممثلي حقوق الإنسان وصحفيين ومنتقدين. كما تتعرض حقوق المرأة لقيود منذ استيلاء الحركة على السلطة.