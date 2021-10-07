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"زيفيفاكس"... إندونيسيا تُقر الاستخدام الطارئ للقاحها المُضاد لكورونا

11:09 ص الخميس 07 أكتوبر 2021
"زيفيفاكس"... إندونيسيا تُقر الاستخدام الطارئ للقاحها المُضاد لكورونا

لقاح كورونا

جاكرتا- (د ب أ):

أعلنت بيني لوكيتو، رئيسة وكالة الغذاء والدواء بإندونيسيا، أن السلطات قررت منح الموافقة على الاستخدام الطارئ للقاح "زيفيفاكس" المضاد لفيروس كورونا، كما تعتزم تأسيس منشأة للإنتاج المحلي للقاح مع نقل التكنولوجيا.

ونقلت وكالة "بلومبرج" عن لوكيتو، إن اللقاح أظهر فعالية بنسبة 81.71 بالمئة، خلال 7 أيام من الحصول عليه كاملا.

ومن الممكن أن تقرر الحكومة استخدام اللقاحات المنتجة محليا، مثل "زيفيفاكس"، كمعزز للتطعيم.

ولقاح "زيفيفاكس" مُطور من شركة "أنهوي زيفي لونكوم" و"معهد علوم الأحياء الدقيقة" التابع للأكاديمية الصينية للعلوم.

ويتعين الحصول على 3 جرعات من اللقاح حتى يتسنى الحصول عليه كاملا.

لقاح كورونا اندونيسيا بيني لوكيتو زيفيفاكس فيروس كورونا

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