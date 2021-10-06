أمريكا: 44 مليون إصابة بكورونا منذ بداية الجائحة

واشنطن - (د ب أ):

ارتفع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بنسبة 0.2% مقارنة بالفترة نفسها من يوم أمس الثلاثاء، ليصل إلى 44 مليون إصابة حتى الساعة 6:28 صباحا بتوقيت نيويورك اليوم الأربعاء، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وجاءت الزيادة على المستوى الوطني في عدد الحالات أعلى من متوسط زيادة يومية بنسبة 2ر0% خلال الأسبوع الماضي.

وسجلت ولاية كاليفورنيا أكبر عدد من حالات الإصابة المؤكدة عند 4.75 مليون إصابة، مع تغيير طفيف عن نفس الفترة مقارنة باليوم السابق.

وشهدت ولاية ايوا زيادة بنسبة 1.3% في عدد الحالات مقارنة بنفس الفترة من يوم أمس، ليصل الإجمالي إلى 461 ألفا و352.

وسجلت ولاية تكساس أكبر عدد من الوفيات خلال الساعات الـ 24 الأخيرة عند 274 حالة.