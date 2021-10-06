Masrawy logo white

أمريكا: 44 مليون إصابة بكورونا منذ بداية الجائحة

04:20 م الأربعاء 06 أكتوبر 2021
أمريكا: 44 مليون إصابة بكورونا منذ بداية الجائحة

فيروس كورونا

واشنطن - (د ب أ):

ارتفع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بنسبة 0.2% مقارنة بالفترة نفسها من يوم أمس الثلاثاء، ليصل إلى 44 مليون إصابة حتى الساعة 6:28 صباحا بتوقيت نيويورك اليوم الأربعاء، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وجاءت الزيادة على المستوى الوطني في عدد الحالات أعلى من متوسط زيادة يومية بنسبة 2ر0% خلال الأسبوع الماضي.

وسجلت ولاية كاليفورنيا أكبر عدد من حالات الإصابة المؤكدة عند 4.75 مليون إصابة، مع تغيير طفيف عن نفس الفترة مقارنة باليوم السابق.

وشهدت ولاية ايوا زيادة بنسبة 1.3% في عدد الحالات مقارنة بنفس الفترة من يوم أمس، ليصل الإجمالي إلى 461 ألفا و352.

وسجلت ولاية تكساس أكبر عدد من الوفيات خلال الساعات الـ 24 الأخيرة عند 274 حالة.

فيروس كورونا اصابات كورونا الولايات المتحدة جامعة جونز هوبكنز

الخبر التالى:

إيران تصدر تهديدا جديدا حال فشل المحادثات النووية المتوقفة

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
778

إصابات اليوم

39

وفيات اليوم

893

متعافون اليوم

308347

إجمالي الإصابات

17508

إجمالي الوفيات

260540

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا