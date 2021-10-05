انتهاكات "فيسبوك" أمام الكونجرس.. موظفة سابقة: ٥% من الأطفال أدمنوا "إنستجرام"

وكالات

بدأ الكونجرس الأمريكي مساء الثلاثاء، جلسة استماع بسأن انتهاكات فيسبوك لسياسيات الخصوصية وتعريض الأطفال للانتهاك.

وقالت فرانسيس هوجين، التي عملت موظفة سابقة في فيسبوك، وقدمت وثائق لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية بشأن انتهاكات فيسبوك، الثلاثاء إن البحث الداخلي للشركة يظهر أن 5٪ على الأقل من المراهقين على إنستجرام مدمنون على الخدمة، وقالوا إنه من المحتمل أن يكون عدد أكبر بكثير من ذلك.

وتابعت في جلسة استماع أمام الكونجرس الأمريكي، أن قرارات المنصة تشكل "مشكلة كبيرة" للأطفال والسلامة العامة والديمقراطية، مضيفة أن هناك تضاربً واضحً في المصالح بين ما هو جيد للجمهور وما هو جيد لفيسبوك، وتختار الشركو "التحسينات لمصالحها الخاصة لزيادة الأرباح.

وناقشت هوجين خلال الإدلاء بشهادتها أمام المشرعين الأمريكيين، قرارها بالتحدث علنًا عن الأعمال الداخلية لعملاق التواصل الاجتماعي، قائلة إنها شعرت بالقلق مما اعتبرته سياسات الشركة التي تعطي الأولوية للربح على الصالح العام.

وكُشف عن هوية هوجين باعتبارها "المخبر عن المخالفات فيسبوك" فى برنامج "60 Minutes" ليلة الاثنين.

بدوره أشاد السناتور الديمقراطي ريتشارد بلومنتال الذي يرأس اللجنة الفرعية التجارية التابعة لمجلس الشيوخ بشأن حماية المستهلك وسلامة المنتجات وأمن البيانات، بهوجين لإبلاغها عن مخالفات فيسبوك.