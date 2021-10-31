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بابا الفاتيكان يدعو لاتخاذ إجراءات فعالة بشأن تغير المناخ

05:55 م الأحد 31 أكتوبر 2021
بابا الفاتيكان يدعو لاتخاذ إجراءات فعالة بشأن تغير المناخ

البابا فرنسيس بابا الفاتيكان

روما - (د ب أ)

دعا البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، إلى اتخاذ إجراءات فعالة بشأن تغير المناخ من أجل الأجيال القادمة، في اليوم الذي بدأ فيه مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب 26) في مدينة جلاسكو الاسكتلندية.

وقال البابا أمام حشد كبير في ساحة القديس بطرس اليوم الأحد: "دعونا نصلي من أجل أن تُسمع صرخة الأرض وصرخة الفقراء". وقال إن هذا الاجتماع يجب أن يعطى الأمل لأجيال المستقبل.

وفي مقال نشرته صحيفة كوريير ديلا سيرا الإيطالية اليوم الأحد، قال البابا أيضا إن الماضى القريب أظهر أن الأطفال يدركون بشكل خاص حجم التحديات التي تواجه المجتمع، وخاصة أزمة المناخ. وأوضح أنه يجب الاستماع إليهم "بقلوب مفتوحة". وقال إن الوقت قد حان لإعادة التفكير في الأولويات.

البابا فرنسيس بابا الفاتيكان تغير المناخ مؤتمر الأمم المتحدة

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