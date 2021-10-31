لجنة طبية سودانية: ارتفاع عدد قتلى الاحتجاجات إلى ١٢ شخص

وكالات

أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية الاثنين، ارتفاع عدد القتلى في صفوف المتظاهرين إلى ١٢ شخصًا، خلال الاحتجاجات التي يشهدها السودان منذ حل مجلسي الوزراء والسيادة الاثنين الماضي.

وذكرت اللجنة في تغريدات لها عبر "تويتر" أن معظم القتلى أصيبوا بطلقات نارية في مناطق متفرقة من الجسد.

وأكدت وزارة الداخلية السودانية، السبت أنها لم تستخدم الرصاص الحي ضد المتظاهرين، الذين خرجوا للاحتجاج على الإجراءات التي اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، بعزل الحكومة، وتعطيل العمل ببعض بنود الوثيقة الدستورية.