الممثل الأممي للسودان: التقيت حمدوك وبحثت معه "خيارات الوساطة"

وكالات:

أعلن مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى السودان فولكر بيرتيس، أنه ناقش مع رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك السبل المتوفرة لاحتواء الأزمة الحالية في بلده.

وقال المبعوث الأممي إلى السودان فولكر بيرتس، إن حمدوك حالته جيدة لكنه لا يزال قيد الإقامة الجبرية في منزله.

وأضاف بيرتيس على حسابه عبر تويتر، الأحد: "ناقشنا خيارات الوساطة وسبل المضي قدماً بالنسبة للسودان. سأواصل هذه الجهود مع أصحاب المصلحة السودانيين الآخرين".

يأتي ذلك وسط عودة الهدوء الحذر لأغلب شوارع العاصمة السودانية الخرطوم، الأحد، وذلك بعيد تظاهرات حاشدة في مدن عدة دعا إليها تجمع المهنيين وقوى الحرية والتغيير فضلا عن نقابات.

وكانت لجنة أطباء السودان أفادت بمقتل 3 أشخاص بالرصاص في أم درمان، ثاني أكبر مدينة في البلاد، وهو ما نفته السلطات السودانية التي أكدت إصابة 12 عسكريا في الاحتجاجات.

كما نفت الشرطة السودانية إطلاق أي رصاص حي على المتظاهرين. وقال مستشار قائد الجيش السوداني إن بعض المصابين من العسكريين حالتهم خطيرة.