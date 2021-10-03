جونسون: لن نعود إلى الهجرة لحل نقص سائقي الشاحنات

لندن - (د ب أ)

قال رئيس الوزارء البريطاني، بوريس جونسون أنه لن يعود إلى الهجرة لحل مشكلة النقص فى سائقي الشاحنات في البلاد، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأحد.

وقال جونسون لمقدم البرامج في هيئة الإذاعة البريطانية"بي.بي.سي"، اندرو مار، في مقابلة ، مع انطلاق المؤتمر السنوي لحزب المحافظين، في مانشستر "الطريق إلى الأمام لبلدنا، ليس فقط سحب الرافعة الكبيرة، التي تحمل علامة الهجرة".

وأضاف جونسون "ما نراه هو الضغوط التي يتعرض لها اقتصاد المملكة المتحدة، الناجم عن كونه الأسرع نموا في مجموعة الدول الصناعية السبع".

ومن المقرر أن يلقي جونسون الخطاب الرئيسي أمام الاجتماع يوم الأربعاء المقبل.

يأتي المؤتمر في الوقت الذي يشعر فيه الكثيرون من أعضاء حزب المحافظين بالقلق من أن صور نقص الوقود، واسع النطاق، ربما تضر بمكانة بريطانيا العالمية والشكوك بشأن الديون الكبيرة ، التي تراكمت على حكومة جونسون، أثناء إنفاقها خلال الجائحة.

وفي الوقت نفسه، تعرضت حكومة جونسون للعبء الناجم عن مساعدة الفقراء، مع تزايد المطالب على الأسر.

وواجهت الحكومة انتقادات وسط اتهامات لها بالفشل في الاستعداد لنقص الإمدادات وانقطاعها، والتي تفاقمت بسبب الجائحة ولكن الوزراء يعترفون على مضض بأن سببها جزئيا انفصال المملكة المتحدة عن أكبر شريك تجاري لها.

وبعد أن قاد حملة الخروج من التكتل، فإن القضية حساسة بالنسبة لجونسون، الذي دافع عن سجل الحكومة اليوم الأحد. وقال إن نقص الوقود " تخف حدته ".

كما بدا أن جونسون يعترف بأن قضايا سلسلة التوريد قد تستمر لعدة أشهر وتطغى على موسم العطلات، على الرغم من أنه قال للمذيعين إن "عيد الميلاد (الكريسماس) هذا العام سيكون أفضل بكثير من عيد الميلاد الماضي".