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جونسون: لن نعود إلى "الهجرة" لحل نقص سائقي الشاحنات

12:57 م الأحد 03 أكتوبر 2021
جونسون: لن نعود إلى "الهجرة" لحل نقص سائقي الشاحنات

بوريس جونسون

لندن- (د ب أ):

قال رئيس الوزارء البريطاني بوريس جونسون،إنه لن يعود إلى الهجرة لحل نقص سائقي الشاحنات في البلاد، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأحد.

وقال جونسون لمقدم البرامج في هيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي"، اندرو مار، في مقابلة، مع انطلاق المؤتمر السنوي لحزب المحافظين، في مانشستر "الطريق إلى الأمام لبلدنا، ليس فقط سحب الرافعة الكبيرة، التي تحمل علامة الهجرة".

وأضاف جونسون "ما نراه هو الضغوط التي يتعرض لها اقتصاد المملكة المتحدة، الناجم عن كونه الأسرع نموا في مجموعة الدول الصناعية السبع".

ومن المقرر أن يلقي جونسون الخطاب الرئيسي أمام الاجتماع يوم الأربعاء المقبل.

يأتي المؤتمر في الوقت الذي يشعر فيه الكثيرون من أعضاء حزب المحافظين بالقلق من أن صور نقص الوقود، واسع النطاق، ربما تضر بمكانة بريطانيا العالمية والشكوك بشأن الديون الكبيرة ، التي تراكمت على حكومة جونسون، أثناء إنفاقها خلال الجائحة.

وفي الوقت نفسه، تعرضت حكومة جونسون للعبء الناجم عن مساعدة الفقراء، مع تزايد المطالب على الأسر.

بوريس جونسون نقص سائقي الشاحنات هيئة الإذاعة البريطانية المؤتمر السنوي لحزب المحافظين

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