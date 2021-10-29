Masrawy logo white

روسيا: سجن 8 أشخاص لعدم اتباع إجراءات السلامة في حريق 2018

05:46 م الجمعة 29 أكتوبر 2021
روسيا: سجن 8 أشخاص لعدم اتباع إجراءات السلامة في حريق 2018

ارشيفية

موسكو - (د ب أ):

صدرت أحكام بالسجن بحق ثمانية أشخاص تتراوح أعمارهم بين خمسة و 14 سنة اليوم الجمعة لعدم اتباع إجراءات السلامة الخاصة بالحرائق، في قضية خاصة بحريق يرجع لعام 2018 في مركز تسوق روسي أودى بحياة 60 شخصا.

وقال مسؤولو القضاء إنه صدر حكم بالسجن 14 عاما بحق مدير عام مركز التسوق في مدينة كيميروفو لانتهاك إجراءات السلامة والوقاية من الحرائق في مركز تسوق "وينتر تشيري".

وكان هناك 37 طفلا بين الستين شخصا الذين لقوا حتفهم في الحريق الذي شب في 28 مارس 2018 وأصيب فيه 147 شخصا آخر بجروح.

كما صدرت أحكام بحق أفراد خدمات المبنى والمسؤولين عن إجراءات السلامة من الحرائق. وفي النهاية تبين أن سبب الحريق هو حريق في كابل في دور السينما وماس كهربائي في مركز تسوق يقدم الخدمة للأطفال.

أثارت القضية اهتماما واسع النطاق لأن صافرات الإنذار الخاصة بالطوارئ لم تنطلق وكانت مخارج الطوارئ مغلقة.

روسيا اندلاع حريق موسكو

الخبر التالى:

بسبب السودان.. بايدن يطلب تمديد حالة الطوارئ الوطنية

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
923

إصابات اليوم

55

وفيات اليوم

443

متعافون اليوم

328209

إجمالي الإصابات

18483

إجمالي الوفيات

276801

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا