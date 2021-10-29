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بايدن يطالب بإعادة القيادة المدنية في السودان.. والسماح للمتظاهرين بالاحتجاج

12:27 م الجمعة 29 أكتوبر 2021
بايدن يطالب بإعادة القيادة المدنية في السودان.. والسماح للمتظاهرين بالاحتجاج

جو بايدن

(بي بي سي):

حث الرئيس الأمريكي جو بايدن القادة العسكريين في السودان على إعادة الحكم المدني على الفور والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين.

ودعا بايدن إلى إنهاء العنف ضد المتظاهرين الذين واصلوا التظاهر احتجاجا على انقلاب الاثنين بقيادة الفريق عبد الفتاح البرهان.

وقال في بيان له "رسالتنا إلى السلطات العسكرية السودانية قوية وواضحة: يجب السماح للشعب السوداني بالاحتجاج السلمي وإعادة الحكومة الانتقالية بقيادة مدنية". وأضاف أن الأحداث الأخيرة كانت "نكسة خطيرة"، وأكد وقوفه إلى جانب شعب السودان ونضاله السلمي لتحقيق أهداف الثورة".

وارتفع عدد القتلى في الاحتجاجات إلى 11 متظاهرا، بحسب مصادر طبية.

وأصدر وزراء قوى الحرية والتغيير- بحسب صحيفة “التغيير الالكترونية”- بيانا أكدوا فيه تمسكهم بالحكومة الشرعية برئاسة الدكتور عبد الله حمدوك ودعوا إلى إطلاق سراح المعتقلين والعودة إلى الدستور، كما دعوا الجماهير لمواصلة التظاهر السلمي والعصيان المدني حتى إسقاط الانقلاب العسكري واستعادة الشرعية الدستورية.

كما ناشدوا القوات المسلحة والقوات النظامية الحفاظ على سلامة المواطنين والامتناع عن استخدام العنف وإطلاق النار لمنعهم من التعبير عن مواقفهم من الانقلاب العسكري.

هذا المحتوى من

جو بايدن السودان عبد الفتاح البرهان عبد الله حمدوك

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