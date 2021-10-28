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رئيس الوزراء الإسرائيلي ينفي تراجعه عن اتفاق تناوب السلطة مع لابيد

10:32 م الخميس 28 أكتوبر 2021
رئيس الوزراء الإسرائيلي ينفي تراجعه عن اتفاق تناوب السلطة مع لابيد

رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت

رام الله - (أ ش أ):

نفى رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، الليلة، ما ينُشر من تقارير بشأن تراجعه عن اتفاق تناوب السلطة مع رئيس الوزراء المناوب ووزير الخارجية يائير لابيد، وقال إن لابيد وزير خارجية ممتاز وشريك لائق وصديق.

وأضاف بينيت، في منشور رسمي على حسابه على تويتر، إن المنشورات الأخيرة لا تعكس موقفه، وبالتأكيد لا تعكس التزامه بالاتفاق معه مشيرًا إلى أنه ولابيد تصافحا.

وأردف بينيت يقول إنه منذ تشكيل الحكومة الائتلافية، يبذل يائير جهودًا كبيرة للحفاظ على استقرارها مضيفًا "سوف نتجاهل ضوضاء الخلفية .. سيتم تمرير الموازنة العامة، وستواصل الحكومة دفع إسرائيل إلى الأمام".

هذا المحتوى من

Asha
نفتالي بينيت رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد

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