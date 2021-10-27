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الرئيس التونسي يطلع على نتائج مشاركة رئيسة الحكومة في قمة الشرق الأوسط الأخضر

08:45 م الأربعاء 27 أكتوبر 2021
الرئيس التونسي يطلع على نتائج مشاركة رئيسة الحكومة في قمة الشرق الأوسط الأخضر

الرئيس التونسي قيس سعيد

تونس - (أ ش أ)

اطلع الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم الأربعاء، على نتائج مشاركة رئيسة الحكومة نجلاء بودن في قمة الشرق الأوسط الأخضر التي انعقدت مؤخرا في الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وتطرق المسئولان - خلال لقائهما في قصر قرطاج - إلى الوضع العام في البلاد والنقاط المدرجة على جدول أعمال المجلس الوزاري المقبل.

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قيس سعيد الرئيس التونسي قمة الشرق الأوسط الأخضر

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