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رئيس المانيا يسلم ميركل شهادة الاعفاء من منصبها

08:05 م الأربعاء 27 أكتوبر 2021
رئيس المانيا يسلم ميركل شهادة الاعفاء من منصبها

أنجيلا ميركل

ألمانيا - (أ ش أ)

سلم الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل شهادة الإعفاء من منصبها.

ونقل بيان لسفارة ألمانيا بالقاهرة -في منشور على موقع تواصل الاجتماعي (فيس بوك) اليوم الأربعاء- قول شتاينماير إن "منصب المستشارية الذي تولته ميركل يمكن اعتباره من بين الفترات العظيمة في تاريخ هذه الجمهورية و أعضاء مجلس الوزراء من منصبهم"، وتقدم شتاينماير بالشكر لميركل على "ما قدمته من خدمة من أجل الديمقراطية."

وأضاف الرئيس الألماني أن نهاية فترة ولاية الحكومة الألمانية ترتبط بالجلسة التأسيسية للبرلمان الألماني الجديد، مشيرا إلى أن هذا البرلمان الجديد سينتخب قريبًا مستشارًا اتحاديًا جديدًا. يتم ذلك وفقًا للقانون الأساسي و بناءً على اقتراح من الرئيس الألماني، وستبقى الحكومة القديمة حتى ذلك الحين في منصبها بناءً على طلب الرئيس الألماني. ولها نفس الصلاحيات التي تتمتع بها الحكومة النظامية.

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أنجيلا ميركل فرانك فالتر ألمانيا شهادة إعفاء من منصب

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