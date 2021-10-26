اعتقال القيادي في حزب الأمة السوداني صديق الصادق المهدي

وكالات

اعتقلت قوات الأمن السودانية، مساء الثلاثاء، القيادي في حزب الأمة السوداني صديق الصادق المهدي، حسبما ذكرت "سكاي نيوز" عربية.

كانت مصادر عسكرية ذكرت الثلاثاء أن رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك عاد إلى منزله في الخرطوم مساء اليوم، حسبما ذكرت "فرانس برس".

وكان رئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان، كشف في وقت سابق عن مكان تواجد حمدوك، بعد أنباء عن اعتقاله واقتياده إلى مكان مجهول، قائلا: "حمدوك ضيفًا في منزلي وليس معتقلا وسيعود لبيته بعد هدوء الأمور، نقدم الشكر له على الفترة الماضية كرئيس للحكومة".

وتجددت الاحتجاجات الثلاثاء، الرافضة للخطوات الأخيرة التي أعلنها قائد الجيش السوداني، وخرج متظاهرون في عدة مدن سودانية بينها الخرطوم.

ووضعت الشرطة السودانية حواجز حديدية محيطة بعدد من المنشآت والمؤسسات في الخرطوم.

وذكر شهود عيان أن الشرطة السودانية أطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين في عدة مناطق.