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الحكومة الإسرائيلية تصادق على الخطة الخمسية الاقتصادية للمجتمع العربي

11:05 م الأحد 24 أكتوبر 2021
الحكومة الإسرائيلية تصادق على الخطة الخمسية الاقتصادية للمجتمع العربي

إسرائيل

رام الله - (أ ش أ):

صادقت الحكومة الإسرائيلية، مساء الأحد، على الخطة الخماسية الاقتصادية للمجتمع العربي، بميزانية 30 مليار شيكل (9.3 مليار دولار تقريبا) وخطة لمكافحة الجريمة في المجتمع العربي بميزانية 2.5 مليار شيكل (700 مليون دولار).

وقال وليد طه، النائب عن القائمة العربية الموحدة - في صفحته على موقع الفيسبوك - إن الحكومة صادقت على الخطة الاقتصادية للنهوض بالمجتمع العربي تطبيقًا لأحد أهم مطالب القائمة العربية الموحدة في دخولها للائتلاف الحكومي.

وأوضح أنه إضافة لميزانيات الخطة الخماسية، أقرت الحكومة أيضًا تخصيص ميزانية فورية تبلغ 140 مليون شيكل للمجالس والبلديات العربية يتم تحويلها بشكل فوري بعد المصادقة على الموازنة العامة بالكنيست.

هذا المحتوى من

Asha
إسرائيل الحكومة الإسرائيلية الخطة الخمسية الاقتصادية للمجتمع العربي

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