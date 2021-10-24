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بريطانيا: سحب كتاب مدرسي بسبب محتواه "الصادم" حول سكان أمريكا الأصليين

12:06 م الأحد 24 أكتوبر 2021
بريطانيا: سحب كتاب مدرسي بسبب محتواه "الصادم" حول سكان أمريكا الأصليين

لندن- (بي بي سي):

قررت السلطات التعليمية البريطانية سحب كتاب تاريخ من البرنامج المقررات الدراسية في البلاد إثر ما تسبب به من شعور بـ"الهلع" لإحدى المعلمات بسبب ما ورد على صفحاته بشأن الصراع الذي يعود إلى أواخر القرن التاسع عشر بين السكان الأصليين لشمال أمريكا والسلطات الحكومية الأمريكية.

واعتبرت المعلمة هانا ويلكينسون على حسابها على مواقع التواصل أن النحو الذي يبرز به الدرس فداحة الظلم العنصري في ذلك الوقت وتأصله صادما وكذلك الصيغة والمصطلحات الواردة المستخدمة في السياق.

ويطلب التمرين الملحق به من الطلاب الحكم عما إذا كانت إجراءات التعامل مع السكان الأصليين الذين يعرفون باسم "الهنود الحمر" مبالغًا بها أو مجحفة في حقهم.

وأقرت دار النشر Hodder التي طرحت الكتاب بأن المحتوى الذي ورد به غير مناسب وقالت إنها ستسحب الكتاب.

واعترف مجلس الإشراف على تنظيم المناهج واجراء الاختبارات في بريطانيا أن التمرين ما كان يجب أن تتم الموافقة عليه مطلقًا.

وتعرف هذه الفترة من التاريخ باسم الحروب الأمريكية الهندية ووقد دار خلالها نزاعات عنيفة وارتكبت مجازر بحق الشعب الأصلي

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سحب كتاب مدرسي سكان أمريكا الأصليين السلطات التعليمية البريطانية كتاب تاريخ

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