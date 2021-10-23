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النمسا تهدد بفرض إغلاق لغير المطعمين بموجب خطة مرحلية جديدة

08:53 ص السبت 23 أكتوبر 2021
النمسا تهدد بفرض إغلاق لغير المطعمين بموجب خطة مرحلية جديدة

أرشيفية

فيينا- (د ب أ):
هددت النمسا بفرض إغلاق محتمل، للأشخاص غير المطعمين، إذا ازداد الوضع في وحدات العناية المركزة في البلاد سوءا، بموجب خطط الحكومة الجديدة.

وقال مستشار النمسا، ألكسندر شالنبرج، الليلة الماضية بعد اجتماع أزمة "نحن على وشك مواجهة جائحة غير المحميين".

واستبعد شالنبرج تطبيق إغلاق للمطعمين، أو الذين تعافوا من مرض كوفيد-19. وتابع أنه يأمل في أن ترسل الخطط الجديدة إشارة إلى غير المطعمين.

وأضاف أنه مازال هناك الكثير جدا من "المترددين والممطالين"، في إشارة إلى هؤلاء، الذين لا يعتزمون الحصول على التطعيم.

وعلى صعيد المستشفيات، يتسم الوضع في وحدات العناية المركزة بالاستقرار بشكل كبير، على الرغم من الزيادة الأخيرة في أعداد الإصابة الجديدة.

وهناك حوالي 220 من أسرة وحدات العناية المركزة، يشغلها، حاليا، مرضى كوفيد-19 .إذا قفز هذا الرقم إلى 600، ستصل النمسا إلى المرحلة الخامسة من خطتها، التي تتطلب فرض قيود واسعة على الحركة لغير المطعمين.

وهناك حوالي 62% من سكان النمسا، المؤهلين، حصلوا على تطعيم كامل.​

النمسا وحدات العناية المركزة فرض إغلاق كوفيد-19

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