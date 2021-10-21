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إعدام 24 شخصا في سوريا تسببوا بحرائق الغابات

06:53 م الخميس 21 أكتوبر 2021
إعدام 24 شخصا في سوريا تسببوا بحرائق الغابات

علم سوريا

دمشق - (د ب أ):

نفذت وزارة الداخلية السورية أحكام الإعدام بحق 24 شخصا لإدانتهم بأعمال وصفتها بالإرهابية، من خلال إضرام حرائق طالت مئات آلاف الهكتارات ومئات القرى وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى.

وقالت وزارة العدل السورية في صفحات تابعة لها على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الخميس "استنادا لأحكام قانون العقوبات العام وقانون أصول المحاكمات الجزائية وقانون مكافحة الإرهاب رقم 19 لعام 2012، تم يوم أمس تنفيذ حكم الإعدام بأربعة وعشرين مجرما، وذلك لارتكابهم أعمالا إرهابية أدت إلى الوفاة والإضرار بالبنى التحتية للدولة والممتلكات العامة والخاصة باستخدام المواد الحارقة. تم تنفيذ حكم الإعدام بعد تصديق الحكم من محكمة النقض وصدور رأي لجنة العفو الخاص بوجوب تنفيذ الحكم بالمحكوم عليهم".

وأضاف بيان الداخلية أن الحكم تضمن معاقبة 11 مدانا بالأشغال الشاقة المؤبدة لارتكابهم أعمالا إرهابية نجم عنها تخريب المنشآت العامة والخاصة والأراضي الزراعية. وتم الحكم على أربعة مدانين بالأشغال الشاقة المؤقتة للتدخل بالأعمال الإرهابية، وتضمن الحكم حبس خمسة أحداث لمدة تتراوح بين عشر سنوات واثنتي عشرة سنة لارتكابهم هذه الأعمال.

وكانت وزارة الداخلية السورية تمكنت أواخر العام الماضي من التوصل إلى الفاعلين والمتورطين في نشوب عشرات الحرائق في اللاذقية وطرطوس وحمص، واعترف هؤلاء بإقدامهم على إضرام النار في عدة مواقع في المحافظات الثلاث.

سوريا حرائق الغابات وزارة الداخلية السورية الإرهاب

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