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سلطنة عُمان: تعطيل الدوائر الحكومية يومين وطوارئ صحية بسبب سوء الطقس

07:39 م السبت 02 أكتوبر 2021
سلطنة عُمان: تعطيل الدوائر الحكومية يومين وطوارئ صحية بسبب سوء الطقس

عمان

مسقط - (أ ش أ):

قررت السلطات العُمانية، اليوم السبت، منح إجازة رسمية ليومين للموظفين في وحدات الجهاز الإداري للدولة والأشخاص الاعتباريين والعاملين في منشآت القطاع الخاص، بسبب الأجواء المناخية الاستثنائية التي تشهدها السلطنة، بدءاً من غد.

وفعلت وزارة الصحة العمانية - وفقا لوكالة الأنباء العمانية - خطة الطوارئ الوطنية الصحية وقطاع الاستجابة الطبية والصحة العامة على المستوى المركزي وفي المحافظات المُحتمل تأثرها بالحالة المدارية.

وفي السياق، قامت بعض الولايات بتجهيز مراكز للإيواء في المناطق والمواقع المنخفضة والقريبة من البحر المتوقع تأثرها بالحالة المدارية.

هذا المحتوى من

عمان مسقط الطقس المنشآت الحكومية بعمان

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