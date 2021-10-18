بيلاروس تسحب اعتماد السفير الفرنسي لديها

باريس - (د ب أ):

أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية اليوم الاثنين، أن بيلاروس سحبت اعتماد السفير الفرنسي في مينسك.

وقالت الوزارة إن نيكولا دي لاكوست غادر البلاد . وأكدت وزارة الخارجية البيلاروسية رحيله .

وذكرت الوزارة الفرنسية أن السلطات البيلاروسية اتخذت هذا القرار لأن دي لاكوست لم يقدم أوراق اعتماده إلى حاكم بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو ، ووصفت الطرد بأنه لا أساس له من الصحة .

ووفقا للبروتوكول الدبلوماسي العادي، أرسل دي لاكوست نسخة من الرسالة إلى وزارة الخارجية البيلاروسية. ولم يقدم الوثائق إلى لوكاشينكو لأن باريس لا تعترف بنتائج الانتخابات الرئاسية التي أجريت في آب/أغسطس 2020.

وزعم لوكاشينكو أنه أعيد انتخابه لولاية سادسة في العام الماضي بنسبة 1ر80 % من الأصوات، في انتخابات انتقدت على نطاق واسع باعتبارها مزورة.

واتهمت بيلاروس فرنسا بانتهاك "الممارسة المقبولة عموما" وقالت إن "الاتفاق على التعيين" انتهت صلاحيته.

واستدعت بيلاروس سفيرها لدى باريس ايجور فيسينكو للتشاور في مينسك، كما أعلنت وزارة خارجيتها.

ومن المقرر أن يعمل دي لاكوست الآن مبعوثا خاصا إلى بيلاروس بينما ستواصل السفارة في مينسك عملها .

وذكرت الوزارة الفرنسية أن خطوة مينسك تأتي عقب إجراءات أخرى عقدت عمل السفارة . وقالت إنه لذلك اتخذت تدابير مضادة مناسبة فيما يتعلق بتمثيل بيلاروس في فرنسا.