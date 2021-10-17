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ارتفاع عدد مرضى كورونا في العناية المركزة في سنغافورة

09:04 ص الأحد 17 أكتوبر 2021
ارتفاع عدد مرضى كورونا في العناية المركزة في سنغافورة

ارشيفية

سنغافورة - (د ب أ):

ذكرت وزارة الصحة في سنغافورة أن عدد مرضى كوفيد-19 في العناية المركزة، ارتفع بشكل كبير أمس السبت.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأحد عن الوزارة قولها إن 62 شخصا في حالة حرجة، مقارنة بـ48 في اليوم السابق.

وسجلت الدولة المدينة 3348 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، حتى ظهر أمس السبت، بما فيها أربع حالات إصابة قادمة من الخارج.

ومن جهة أخرى، أعلنت استراليا أنها تجري محادثات بشأن "فقاعة سفر خالية من الحجر الصحي" مع سنغافورة، للزائرين، الذين حصلوا على تطعيم كامل ضد فيروس كورونا.

وتعتزم استراليا بالفعل إعادة خططها بشأن فقاعة السفر للزائرين من الجزيرة الجنوبية في نيوزيلندا.​

سنغافورة فيروس كورونا كوفيد19 مرضى كورونا

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