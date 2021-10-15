وزير الخارجية السعودي: المحادثات مع إيران كانت ودية لكنها لم تحقق تقدما

وكالات:

قال وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان اليوم الجمعة إن إيران تسرع من أنشطتها النووية وتُدخل المنطقة في مرحلة بالغة الخطورة، وسط جهود لإعادة طهران إلى الاتفاق النووي الموفع عام 2015، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة رويترز.

وعقد الوزير السعودي، مؤتمرا صحفيا في واشنطن، أثناء زيارته للولايات المتحدة، تحدث فيه عن الكثير من القضايا بما في ذلك التطورات الإقليمية.

وقال الوزير السعودي إن المحادثات بين السعودية وإيران كانت "ودية" لكنها لم تحقق تقدما ملموسا.