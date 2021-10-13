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النقد الدولي يبحث إنشاء صندوق إقراض لمكافحة تغير المناخ

11:57 م الأربعاء 13 أكتوبر 2021
النقد الدولي يبحث إنشاء صندوق إقراض لمكافحة تغير المناخ

الرئيس التنفيذي للبنك الدولي كريستالينا جورجيفا

نيويورك - (د ب أ)

قالت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، إن الصندوق سيناقش خططا لإنشاء صندوق لتشجيع الدول على تحويل اقتصاداتها صوب مستقبل أكثر صداقة للمناخ، ومنخفض الانبعاثات الكربونية وذلك خلال اجتماعات الصندوق السنوية هذا الأسبوع.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن جورجيفا قولها للصحفيين اليوم الأربعاء إنه سيتم تمويل "صندوق المرونة والاستدامة" من خلال قيام الدول الغنية بإعادة تخصيص بعض الاحتياطيات التي تلقتها من الإصدار القياسي من صندوق النقد، والذي بلغ 650 مليار دولار في أغسطس. وتوقعت أن يحقق الصندوق هدفه في دفع الدول إلى الالتزام بتقديم 100 مليون دولار من الإقراض.

ويمكن إعادة توجيه الأصول، المعروفة باسم حقوق السحب الخاصة، إلى الدول منخفضة الدخل من خلال "صندوق الحد من الفقر والنمو" والذي يمنح قروضا بدون فوائد.

كريستالينا جورجيفا صندوق النقد الدولي تغير المناخ الانبعاثات الكربونية

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