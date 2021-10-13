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إسرائيل تهدد إيران باستخدام القوة وسط مخاوف من تطوير أسلحة نووية

10:05 م الأربعاء 13 أكتوبر 2021
إسرائيل تهدد إيران باستخدام القوة وسط مخاوف من تطوير أسلحة نووية

يائير لابيد

واشنطن - (د ب أ)

هدد وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد اليوم الأربعاء باستخدام القوة ضد إيران، وسط مخاوف من اقتراب البلاد من تطوير أسلحة نووية.

وقال لابيد في واشنطن خلال اجتماع مع نظيريه الأمريكي أنتوني بلينكن والإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان: "نعلم أن هناك لحظات يتعين فيها على الأمم أن تستخدم القوة لحماية العالم من الشر".

وأضاف لابيد: "إذا كان نظام إرهابي سيحصل على سلاح نووي لابد أن نتصرف، لابد أن نوضح أن العالم المتحضر لن يسمح بذلك".

وأوضح: "تحتفظ إسرائيل بالحق في التصرف في أي لحظة وبأي طريقة. وليس هذا حقنا فقط، بل مسؤوليتنا" مشيرًا إلى أن إيران "ذكرت علنا أنها ترغب في محونا من الوجود".

وتم تعليق المفاوضات بين القوى الدولية وإيران في فيينا، الرامية إلى إحياء الاتفاق النووي (خطة العمل الشاملة المشتركة)، التي بدأت في أبريل بعد تغيير الحكومة في إيران عقب انتخابات يونيو.

من جانبها ،تشدد إيران على أن برنامجها النووي للأغراض السلمية فقط.

وذكر مسؤولون مطلعون على المحادثات أن تقدمها تعثر بسبب طلب إيران بضمان عدم انسحاب أمريكا من الاتفاق ،مجددا إذا فاز مرشح الحزب الجمهوري في انتخابات الرئاسة في 2024، على سبيل المثال، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

ومن ناحيته قال بلينكن: "نعتقد أن الطريق الدبلوماسي هو الطريق الأكثر تأثيرا"، وأضاف أن واشنطن مستعدة لدراسة خيارات أخرى ما لم تعد إيران للالتزام بالاتفاق النووي، مشيرا إلى أن "الوقت ينفد".

يائير لابيد إسرائيل أسلحة نووية أنتوني بلينكن

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