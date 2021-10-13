الحكومة الإيطالية تصدر توضيحا حول كيفية تطبيق قواعد جواز كورونا الأخضر في أماكن العمل

روما - أ ش أ

أصدرت حكومة رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي توضيحا حول كيفية تطبيق الإلزام بالحصول على "جواز فيروس كورونا الأخضر" لدخول جميع أماكن العمل العامة والخاصة عندما يدخل حيز التنفيذ يوم الجمعة المقبل.

وذكرت الحكومة أنه لن يسمح للأشخاص الذين لا يحملون الجواز الأخضر - الذي يثبت أن الشخص قد تلقى جرعة واحدة على الأقل من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) أو أن نتيجة اختباره سلبية أو تعافى مؤخرا من الفيروس - بالتواجد في أماكن عملهم، غير أنه لن يكون من الممكن فصلهم من العمل لهذا السبب.

وأشارت الحكومة إلى أنه كل يوم يتغيب فيه الموظفون عن العمل بسبب عدم حصولهم على الجواز الأخضر سيتم احتسابه على أنه "غياب غير مبرر" ولن يتم احتساب الأجر الخاص به، ولن يتم احتسابه على مساهمات المعاشات التقاعدية أو استحقاق الإجازة في أيام العطل.

كما أنه من الممكن أن يدفع الأشخاص الذين يذهبون إلى مكان العمل بدون جواز كورونا الأخضر غرامات تتراوح بين 600 و 1500 يورو، بحسب وكالة أنباء /أنسا/ الإيطالية.

وأشارت الحكومة إلى أن أرباب العمل يتحملون مسؤولية التحقق من أن الموظفين يحملون الجواز، باستخدام تطبيق خاص توفره الحكومة.

وسيحصل الأشخاص غير القادرين على التطعيم لأسباب صحية على تصريح خاص وسيتمكنون من إظهار مذكرة من الطبيب لدخول مكان العمل أثناء انتظارهم لتسلم التصريح.