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الأردن: نقف إلى جانب العراق في الحفاظ على سيادته واستقراره

02:31 م الثلاثاء 12 أكتوبر 2021
الأردن: نقف إلى جانب العراق في الحفاظ على سيادته واستقراره

وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي

عمان - أ ش أ

أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، وقوف بلاده بكل إمكاناتها إلى جانب العراق الشقيق، ودعم جهود الحكومة العراقية للحفاظ على الاستقرار، وحماية مصالح العراق وسيادته.

وأفادت وكالة الأنباء الأردنية اليوم الثلاثاء، بأن ذلك جاء في اتصال هاتفي بين الصفدي ووزير الخارجية العراقي فؤاد حسين.

وهنأ الصفدي - خلال الاتصال - حسين بنجاح العملية الانتخابية بالعراق، معتبرا أن نجاح العملية الانتخابية يعد إنجازا جديدا على طريق إعادة البناء، وتحقيق طموحات الشعب العراقي الشقيق.

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أيمن الصفدي الأردن عمان العراق

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