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شكري يعقد مباحثات مع نظيره المجري ويوقعان عددا من الأطر التعاقدية

03:29 م الإثنين 11 أكتوبر 2021
شكري يعقد مباحثات مع نظيره المجري ويوقعان عددا من الأطر التعاقدية

وزير الخارجية سامح شكري

بودابست - أ ش أ

عقد وزير الخارجية ⁧سامح شكري،‬⁩ اليوم الإثنين، خلال زيارته الحالية إلى بودابست مباحثات مع وزير الخارجية والتجارة المجري بيتر سيارتو.

وقال السفير احمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية- فى تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"- إن الوزيرين بحثا سُبل تعزيز التعاون الثنائي المختلفة لاسيما في المجال الاقتصادي وملف الطاقة؛ تناول عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ومواصلة التنسيق المستمر بين البلدين.

وأضاف أن وزير الخارجية ⁧شكري‬⁩ وقع عدداً من الأطر التعاقدية مع نظيره المجري.

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سامح شكري وزير الخارجية المجر بودابست

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