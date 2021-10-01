تايلاند تخفف قواعد الإغلاق وتخفض مدة الحجر الصحي لمدة 7 أيام

بانكوك- (د ب أ):

خففت تايلاند من قواعد الإغلاق بسبب فيروس كورونا وحظر التجول وخفضت مدة الحجر الصحي في الفنادق للزوار الأجانب الذين تلقوا التطعيم من مدة 14 يومًا إلى سبعة أيام.

ودخلت القواعد الجديدة حيز التنفيذ اليوم الجمعة، ويجري تطبيق 10 أيام حجر صحي على الزوار الذين لم يتلقوا اللقاح.

وسيجري تخفيض مدة حظر التجول الليلي ساعة واحدة وبذلك يسري الحظر من الساعة 10 مساء بدلا من 9 مساء ويستمر حتى 4 صباحا.

ويعني هذا أن المطاعم ومراكز التسوق والمحلات التجارية يمكنها أن تستمر في العمل لفترة أطول.

وتراجعت أعداد الاصابات بفيروس كورونا مؤخرا في تايلاند، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 70 مليون نسمة.

وأعلنت السلطات اليوم الجمعة تسجيل نحو 11600 إصابة جديدة في غضون 24 ساعة.

وتجاوز عدد الإصابات اليومية الجديدة خلال شهر اغسطس الماضي حاجز 20 ألف حالة أحيانا.

وبسبب هذا الاتجاه الإيجابي تم السماح أيضا اليوم الجمعة بإعادة افتتاح صالونات التجميل والمنتجعات الصحية ودور السينما واستوديوهات اللياقة البدنية.

وقد ترفع الحكومة شرط الخضوع للحجر الصحي لمن تلقوا التطعيم بشكل كامل في العديد من مناطق المنتجعات السياحية اعتبارًا من تشرين ثان/نوفمبر إذا استمرت الأرقام في الانخفاض.

وتأمل السلطات في عودة الحياة لقطاع السياحة في البلاد، والذي يعتبر قطاعا اقتصاديا رئيسيا لتايلاند.

واعتبرت تايلاند خلال العام الماضي دولة نموذجية في المعركة ضد الجائحة - لكن منذ نيسان/أبريل الماضي شهدت أسوأ موجة من كورونا حتى الآن.

وحتى الآن، تم تطعيم أقل من ربع السكان بشكل كامل.​