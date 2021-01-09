إصابات كورونا في العالم تتخطى 89 مليونًا

نيويورك - (د ب أ)

وصل إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء العالم إلى 89 مليونا وألف و553 حالة، حتى الساعة 13:43 حسب التوقيت العالمي الموحد (يو.تي.سي) اليوم السبت، وفقًا لبيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وبلغت حصيلة الوفيات الناجمة عن (كوفيد-19) الذي يسببه فيروس كورونا مليونا و916 ألفا و92 حالة.