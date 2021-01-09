إصابات كورونا في العالم تتخطى 89 مليونًا
نيويورك - (د ب أ)
وصل إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء العالم إلى 89 مليونا وألف و553 حالة، حتى الساعة 13:43 حسب التوقيت العالمي الموحد (يو.تي.سي) اليوم السبت، وفقًا لبيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.
وبلغت حصيلة الوفيات الناجمة عن (كوفيد-19) الذي يسببه فيروس كورونا مليونا و916 ألفا و92 حالة.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
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147810
عدد المصابين
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117529
عدد المتعافين
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8085
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
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عدد المصابين
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عدد المتعافين
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عدد الوفيات
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