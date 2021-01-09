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الرئيس الجزائري يُقيل وزير النقل

02:33 م السبت 09 يناير 2021
الرئيس الجزائري يُقيل وزير النقل

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون

الجزائر- أ ش أ:

قرر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، السبت، إقالة وزير النقل لزهر هاني.

وذكر بيان لرئاسة الحكومة الجزائرية، " قرر الرئيس عبد المجيد تبون إنهاء مهام وزير النقل لزهر هاني"، مضيفا أن "هذا القرار جاء بعد قيام شركة الخطوط الجوية الجزائرية بعملية استيراد للوازم مرتبطة بنشاط خدمات الإطعام دون الأخذ بعين الاعتبار الظرف الاقتصادي الوطني والتوجيهات المالية الرامية لتكريس إدارة عقلانية للعملة الصعبة وضرورة إيلاء الأولوية للإنتاج الوطني".

ولفت البيان إلى أنه تم أيضا عزل رئيس شركة الخطوط الجوية الجزائرية والمسؤول عن خدمات الإطعام بالشركة، مشيرا إلى أنه تم تكليف فاروق شيعلي، وزير الأشغال العمومية، بالقيام بمهام وزير النقل بالنيابة.

وتولى وزير النقل المقال لزهر هاني (73 عاما) منصبه في يونيو الماضي، خلال تعديل وزاري أجراه الرئيس تبون على حكومة عبد العزيز جراد.

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عبد المجيد تبون وزير النقل الرئيس الجزائري زهر هاني إقالة وزير النقل الجزائري

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