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تقارير فرنسية: إصابة زوجة ماكرون بكورونا في نفس يوم شفائه

01:35 م السبت 09 يناير 2021
تقارير فرنسية: إصابة زوجة ماكرون بكورونا في نفس يوم شفائه

ماكرون وزوجته

لندن- أ ش أ:

كشفت وسائل إعلام فرنسية، عن إصابة بريدجيت ماكرون زوجة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعدوى فيروس كورونا المستجد، وذلك في نفس اليوم الذي أُعلن فيه شفاء الرئيس ماكرون، لكنها استعادت نشاطها بعد شفائها وإثبات سلبية التحاليل.

ونقلت صحيفة "الجارديان" البريطانية عن تقارير فرنسية، أن اختبار فيروس كورونا للسيدة الأولى كان إيجابيا يوم 24 ديسمبر الماضي لكن لم تظهر عليها أعراض شديدة، ثم أجرت اختبارين آخرين يومي 30 و31 ديسمبر وكانت النتيجة سلبية.

كان الرئيس الفرنسي أصيب بعدوى فيروس كورونا يوم 14 ديسمبر الماضي، وعزل نفسه حتى أعلن مكتبه شفاءه وسلبية التحاليل يوم 24 ديسمبر.

زوجة ماكرون إيمانويل ماكرون بريدجيت ماكرون فيروس كورونا

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